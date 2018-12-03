Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова

09:18 | 5.12.2018

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Накануне стали известны результаты конкурса по присвоению 47 российским аэропортам имен выдающихся россиян. Неожиданно в Екатеринбурге победил основатель горнозаводской промышленности Акинфий Демидов, хотя ранее первое место было за писателем Павлом Бажовым.



В результате Демидов набрал 36 % голосов, Бажов – 32 %. Также в тройку входил Георгий Жуков, за него отдано 30 % голосов.



Демидовы – династия заводчиков, основателей многих уральских заводов, крупной промышленной металлургии на Урале. При Акинфии Демидове горнозаводское хозяйство достигло зенита.



Новое имя будет добавлено к существующему названию екатеринбургского аэропорта.