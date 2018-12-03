В Свердловской области разыскивают пропавшую школьницу

22:13 | 4.12.2018

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

16-летняя жительница Нижнего Тагила Екатерина Иваницкая ушла из дома 30 ноября и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон девочки находится в зоне доступа сети, но на звонки она не отвечает.



В правоохранительные органы обратилась бабушка – опекун Екатерины. Женщина рассказала, что 30 ноября девочка уехала к своему приятелю в Первоуральск, после чего перестала выходить на связь. Сейчас она может быть в Екатеринбурге.



Екатерина Иваницкая и раньше сбегала из дома. В настоящее время она состоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.



Тагильчанка была одета в белые кроссовки на платформе, тёмные джинсы и чёрную куртку с капюшоном. Также на запястье руки у неё есть татуировка в виде надписи.



Если вам известна информация о местонахождении девочки, звоните по телефонам 97-68-02, 97-68-31 и 02.