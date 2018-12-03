Активисты «очистили» магазины Екатеринбурга от просроченных продуктов

21:26 | 4.12.2018

Фото: канал «Просрочка Патруль-Екатеринбург»

Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге активисты проверили годность товара в универсамах «Пятёрочка» и нашли много просроченных продуктов. Под ударом оказались магазины на улицах Ленина, 68 и Ленина, 93.



Непригодным к употреблению оказалось большое количество товара. Сотрудники магазина комментировать ситуацию отказались. Также они были недовольны инициативой участников рейда и настоятельно просили их не снимать происходящее.



Среди «просрочки» активисты нашли даже детское питание.





