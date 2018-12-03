В Екатеринбурге осудили банду грабителей банков

Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге Кировский районный суд приговорил банду грабителей банков к тюремному заключению.Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сроки лишения свободы у преступников разные: двое приговорены к 12 годам лишения свободы, один - к 11 и один - к восьми годам и одному месяцу. Ещё один участник, заключивший досудебное соглашение, был осуждён ещё в августе к 12,5 годам лишения свободы.Всего подозреваемые совершили четыре ограбления в Екатеринбурге. В мае 2017 года из здания на проспекте Космонавтов они вынесли 2 751 900 рублей. Также бандой были совершены налёты на офисы банков на Малышева и Гагарина, где они похитили 788 597 рублей. В январе текущего года злоумышленники вынесли 599 240 рублей и 16 073 доллара США из банка на Малышева.«Они внезапно забегали в помещения банков, где, угрожая оружием и боеприпасами, требовали от работников и клиентов лечь на пол, не оказывать сопротивления, затем открыть служебное помещение кассы и передать наличные денежные средства», - уточнил Горелых.