ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в Екатеринбурге

19:29 | 4.12.2018

Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 4 декабря, в центре Екатеринбурга столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.



Машины последовательно врезались друг в друга и перекрыли полосу дороги, образовав около театра музыкальной комедии большую пробку. Автолюбителям пришлось объезжать по трамвайным путям.



Причины случившегося выясняются. Информации о пострадавших нет.