Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Василевский вызван в сборную России

19:04 | 4.12.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Алексей Васильевский, защитник екатеринбургской хоккейной команды «Автомобилист», сыграет за сборную России в Кубке Первого Канала в Санкт-Петербурге.



13 декабря в 18:45 Россия проведёт встречу со сборной Швеции, 15 декабря в 15:45 сыграет с Чехией и 16 декабря в 17:00 - с Финляндией.



Отметим, Алексей Василевский играет за уральский «Автомобилист» с 2015 года и является одним из ведущих защитников команды.