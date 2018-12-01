На губернаторскую елку пригласят более двух тысяч юных свердловчан

17:40 | 4.12.2018

С 23 декабря по 8 января в Екатеринбурге, в резиденции губернатора Свердловской области, пройдут праздничные новогодние мероприятия, приглашения на которые получат более двух тысяч детей со всего региона: дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники кадетских школ-интернатов, победители областных, всероссийских и международных соревнований.



Кроме того, губернаторскую елку посетят дети, чьи родители погибли или пострадали при исполнении служебных обязанностей, и дети членов экипажей подшефных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье».