В Свердловской области 43 человека, пострадавшие на производстве, получили автомобили

17:00 | 4.12.2018

avtoprokatto.ru

43 жителя Свердловской области, получившие травмы на производстве, в 2018 году получили автомобили по программе социальной реабилитации. На покупку машин Lada Granta ушло более 20 млн рублей.



Среди получателей автомобилей жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Серова, Кировграда и других городов.



Напомним, что пострадавшему на производстве полагается автомобиль, который выдается каждые семь лет в собственность и бесплатно. По окончании семи лет гражданин имеет право на новую машину или денежную компенсацию.



