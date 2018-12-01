В 2018 году уральские таможенники изъяли более 160 тысяч контрафактных товаров

За 11 месяцев 2018 года уральские таможенники выявили более 160 тысяч единиц контрафактных товаров – одежды, обуви, игрушек, парфюмерии, оборудования, – которые пытались нелегально ввезти в Россию.С начала года по данным фактам возбуждено 33 уголовных дела о незаконном использовании средств индивидуализации товаров и более 100 административных дел.«Товары маркированы известными брендами, однако фактически не имеют никаких документов – от сведений о реальных производителях до сертификатов соответствия. А значит, мы не можем гарантировать безопасность таких товаров», – отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Перфилов.