В Екатеринбурге в частном детском саду погиб ребенок

16:25 | 4.12.2018

ru.sputnik.kg

В Екатеринбурге в одном из частных детских садов погиб ребенок. Информация об этом поступила в правоохранительные органы сегодня днем. По данному факту следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводит доследственную проверку. Причина смерти на данный момент неизвестна.



«Предварительно установлено, что каких-либо внешних факторов, могущих повлечь за собой смерть ребенка, на данный момент, после проведения следователями СКР неотложных мероприятий непосредственно на месте происшествия, не установлено. Точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



По данным СМИ, детский сад, в котором произошла трагедия, находится на улице Войкова.