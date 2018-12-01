В Екатеринбурге может подорожать проезд в метро

16:12 | 4.12.2018

Екатеринбуржцев, возможно, ждет увеличение стоимости проезда в метро с 28 до 32 рублей. С такой просьбой Екатеринбургский метрополитен обратился в администрацию.



Деньги нужны, чтобы покрыть расходы на замену вагонов. Ранее стало известно, что к 2020 году городу нужно приобрести более 50 вагонов. Срок эксплуатации нынешних истекает.



Решение о повышении стоимости проезда будет принимать Региональная энергетическая комиссия. При этом повышение тарифов других видов транспорта пока не планируется.