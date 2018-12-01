В уральской столице планируют сократить число ДТП с пострадавшими до 700 в год

15:48 | 4.12.2018

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В Екатеринбурге принята комплексная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Екатеринбурге на 2019–2021 годы», ее подписал глава города Александр Высокинский.



Согласно документу, к 2021 году в уральской столице ожидается снижение числа ДТП с пострадавшими до 700 в год, а числа погибших – до 40 человек в год, сообщает пресс-служба городской администрации.



Таких показателей планируется достигнуть в результате ликвидации мест концентрации ДТП, обустройства улиц техническими средствами организации движения, информирования населения об ограничениях и изменениях в организации дорожного движения, проведения профилактических мероприятий.