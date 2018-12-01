Аэропорт Кольцово в декабре запустит два новых направления полетов

15:31 | 4.12.2018

eleteh.ru

В декабре в расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово появятся новые направления. Так, с 15 декабря из уральской столицы можно будет улететь в Самарканд – третий по величине город Узбекистана, а с 28 декабря – в израильский аэропорт Овда, находящийся неподалеку от города Эйлат.



Также Кольцово увеличит частоту полетов в курортные города: Сочи, Дубай, Прагу, Анталью.