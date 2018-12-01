Александр Высокинский наградил тех, кто внес вклад в проведение ЧМ-2018

14:59 | 4.12.2018

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский наградил благодарственными письмами и памятными знаками тех, кто внес вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в уральской столице, сообщили в пресс-службе администрации.



«Чемпионат мира по футболу – это очень важное событие, к которому все очень тщательно готовились. Екатеринбург достойно встретил гостей. Спасибо всем, кто принимал активное участие в подготовке и проведении грандиозного футбольного праздника. Каждый из вас внес свою лепту в то, чтобы чемпионат мира прошел в уральской столице на высочайшем уровне. Это наш совместный успех», – отметил мэр.



Напомним, что в Екатеринбурге прошли четыре матча ЧМ-2018: Египет - Уругвай - 0:1 (15 июня), Франция - Перу - 1:0 (21 июня), Япония - Сенегал - 2:2 (24 июня) и Мексика - Швеция - 0:3 (27 июня). Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории.