Мэр Екатеринбурга определил задачи на последний месяц уходящего года

14:40 | 4.12.2018

eanews.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил главные задачи на декабрь. Среди них – заключение запланированных муниципальных контрактов, четкое исполнение всех финансовых обязательств, подготовка к празднованию Нового года.



Также мэр дал поручение службам благоустройства разработать новую технологию уборки улиц. Напомним, ранее стало известно, что районы получат на уборку дополнительно по 100 млн рублей.



Кроме того, Александр Высокинский напомнил о подготовке к Общероссийскому дню приема граждан 12 декабря.