Новости дня
14:40 | 4.12.2018
eanews.ru
Мэр Екатеринбурга определил задачи на последний месяц уходящего года
Также мэр дал поручение службам благоустройства разработать новую технологию уборки улиц. Напомним, ранее стало известно, что районы получат на уборку дополнительно по 100 млн рублей.
Кроме того, Александр Высокинский напомнил о подготовке к Общероссийскому дню приема граждан 12 декабря.
© «Вечерние Ведомости»
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