В Екатеринбурге задержали мужчину, который выращивал коноплю в квартире

14:28 | 4.12.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали 28-летнего неработающего жителя города Озерска, который устроил в квартире на улице Комсомольской лабораторию по выращиванию конопли.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию поступила жалоба от соседей мужчины. Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили гражданина с признаками наркотического опьянения, в жилище стоял характерный запах курительных смесей.



В квартире изъяли 19 кустов конопли, а также 40 граммов готовой продукции. Сам задержанный пояснил, что выращивал растение с целью сбыта.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.