Новости дня
14:28 | 4.12.2018
отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали мужчину, который выращивал коноплю в квартире
Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию поступила жалоба от соседей мужчины. Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили гражданина с признаками наркотического опьянения, в жилище стоял характерный запах курительных смесей.
В квартире изъяли 19 кустов конопли, а также 40 граммов готовой продукции. Сам задержанный пояснил, что выращивал растение с целью сбыта.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:52 | 4.12.2018
Фестивальный дом в Перми откроет сезон театральной постановкой и встречами с учеными
17:42 | 4.12.2018
В Прикамье инвалид осужден за убийство
17:40 | 4.12.2018
На губернаторскую елку пригласят более двух тысяч юных свердловчан
17:34 | 4.12.2018
В Перми прошел 5-й межрегиональный конкурс «Студент года – 2018» среди студентов техникумов и колледжей
17:09 | 4.12.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку
17:00 | 4.12.2018
В Свердловской области 43 человека, пострадавшие на производстве, получили автомобили
16:59 | 4.12.2018
В Перми на три месяца закрыто кафе «Мафия»
16:25 | 4.12.2018
В Екатеринбурге в частном детском саду погиб ребенок
16:25 | 4.12.2018
Жителя Тюменской области, сбившего насмерть двух женщин и младенца в Зауралье, ждет суд
16:12 | 4.12.2018
В Екатеринбурге может подорожать проезд в метро
15:31 | 4.12.2018
Аэропорт Кольцово в декабре запустит два новых направления полетов
15:20 | 4.12.2018
Более 1500 км дорог Пермского края отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
14:40 | 4.12.2018
Мэр Екатеринбурга определил задачи на последний месяц уходящего года
13:59 | 4.12.2018
Заксобрание Свердловской области приняло бюджет на 2019 год
13:51 | 4.12.2018
Свердловский шансонье Александр Новиков поддержал призыв Михаила Боярского вернуть цензуру в мир искусства
13:36 | 4.12.2018
В центре Перми заработает детская карусель
13:28 | 4.12.2018
Накануне неизвестные ограбили салон сотовой связи на ВИЗе
13:02 | 4.12.2018
Пермские приставы присоединились к акции «Должник»
12:42 | 4.12.2018
В Екатеринбурге полицейского следователя будут судить за взятку в один миллион рублей
12:33 | 4.12.2018
Во всех школах Пермского края проведут «Урок цифры»
12:32 | 4.12.2018
Екатеринбуржца, незаконно зарегистрировавшего 22 мигранта, осудили на полгода строгого режима
11:34 | 4.12.2018
На Среднем Урале открыли первую ледовую переправу
11:25 | 4.12.2018
Депутаты ЗакСО поддержали введение налоговых преференций для инвесторов в сфере туризма
11:00 | 4.12.2018
В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo
10:43 | 4.12.2018
В Екатеринбурге на улице Альпинистов погиб водитель КамАЗа
10:28 | 4.12.2018
В Свердловской области разыскивается без вести пропавшая женщина
10:07 | 4.12.2018
В результате падения дельтаплана под Нижним Тагилом погиб пилот
10:00 | 4.12.2018
Синоптики предупреждают свердловчан о смоге
23:03 | 3.12.2018
Жительница Свердловской области чуть не лишилась груди в солярии
22:12 | 3.12.2018
Геи и лесбиянки Екатеринбурга пожаловались в полицию на гомофобов после выставки детских работ на тему толерантности
21:10 | 3.12.2018
Фракция «Справедливой России» намерена исключить депутата Колесникова, который назвал журналистов «бестолочами», из думы Екатеринбурга
20:29 | 3.12.2018
Прокуратура Екатеринбурга заступилась за жильцов дома, который хотят снести ради филармонии: заместитель мэра получил официальное предостережение
19:09 | 3.12.2018
Глава Перми оценил ход подготовки к Новому году
18:41 | 3.12.2018
Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира по формейшен в латиноамериканской программе
18:32 | 3.12.2018
Пермяков приглашают принять участие в «АрхиFFest-2018»