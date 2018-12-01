Заксобрание Свердловской области приняло бюджет на 2019 год

13:59 | 4.12.2018

Законодательное собрание Свердловской области приняло бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



В следующем году доходы областной казны планируются в размере 249,6 млрд рублей, а расходы - 257,4 млрд рублей. Таким образом дефицит превысит 7 млрд рублей.



Отметим, что после первого чтения законопроекта о бюджете, которое состоялось 13 ноября, прогноз по доходам на 2019 год был увеличен на 10,4 млрд рублей.