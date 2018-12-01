Свердловский шансонье Александр Новиков поддержал призыв Михаила Боярского вернуть цензуру в мир искусства

13:51 | 4.12.2018

Фото: страница Александра Новикова в Facebook

В программе телеканала «Дождь» советский и российский актёр театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с Натальей Синдеевой призвал вернуть цензуру в музыку, на телевидение и в театр путём создания худсоветов.



«Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны», – сказал Боярский, добавив, что оценивать произведения необходимо «по критериям "ум, честь и совесть"».



По мнению артиста, необходимость возвращения худсоветов вызвана тем, что в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене царит разврат.



«Прорвало плотину, вычистительные ограждения не работают. Вылезло такое количество дерьма, что нужно с ним как-то справляться. Плохая музыка, мат, дешевые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое», – подчеркнул Михаил Боярский.



Известный свердловский автор-исполнитель песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков поддержал мнение Михаила Боярского о необходимости возврата цензуры в мир искусства, разместив пост на своей странице в Facebook.



«Поддерживаю двумя руками. Наконец нашелся человек, проживший огромную жизнь в искусстве и кино и имеющий полное право судить о состоянии нашей театральной культуры и телеэфира смело и прилюдно. Скатившихся сегодня до уровня дешевого ярмарочного балагана, предлагающих сценическое и экранное скотство и свинство в качестве нормы.



Мат, склока, обсуждение интимных подробностей, драки и дележ превратили национальное телевидение в отвратительное чучело из когда-то светлого и доброго, воспитывающего страну на лучших человеческих чувствах.



Бесчисленные и архибездарные сериалы, в которых все орут, хамят, пошлят и идиотствуют, калечат души и ввергают всех нас в дикий мир, несвойственный нашему народу – доброму, сердобольному и бесконечно терпеливому. Герои и героини сегодняшних экранов – проститутки, приживалы, псевдобандюганы, псевдоменты, геронтофилы, безголосые и бездарные фурии.



И как оправдание всему – «рейтинг»!



Но что такое «рейтинг» телепередачки-поганки в сравнении с духовным миром ребенка и молодого человека, на голову которого льются эти помои? Они ведь так и будут думать, что театр – это голые с матом в зубах статисты, справляющие на сцене нужду и демонстрирующие то, от чего корчилась от стыда когда-то замочная скважина.



Классические спектакли, извращенные бездарями-«новопрочтенцами» до неузнаваемости, уничтожающие представление о нашем Великом русском театре, литературе и поэзии, являвшейся во все времена чистым и живительным глотком воздуха, задохнулись сегодня в чаду «рейтинговых» отбросов.



Но чтобы не был Михаил Боярский «один за всех!» – давайте будем «все за одного!» – написал Новиков, призвав всех поддержать Михаила Боярского.