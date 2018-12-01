Накануне неизвестные ограбили салон сотовой связи на ВИЗе

13:28 | 4.12.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге на остановке в районе перекрестка улиц неизвестные ограбили салон сотовой связи МТС. По предварительной информации, злоумышленников было трое.



Как сообщает «Областная газета», грабители ворвались в салон, ударили сотрудника и вынесли 13 мобильных телефонов.



«На место выезжали службы экстренной помощи. Сейчас полиция ведёт опрос персонала, ищет очевидцев, а также проверяет на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»)», – отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.