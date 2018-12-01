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12:42 | 4.12.2018
В Екатеринбурге полицейского следователя будут судить за взятку в один миллион рублей
По версии следствия, старший следователь в январе 2018 года у ТРЦ «Мегаполис» получил от оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу, выступавшего в качестве посредника, 1 миллион рублей за способствование в возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества у юридического лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В момент получения взятки следователь был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, добавляют в СУ СК по Свердловской области – сотрудники ведомства расследовали уголовное дело о взятке.
«Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу. За преступление, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет», – отмечают в свердловском СКР.
Уголовное преследование в отношении лица, выступившего посредником в передаче вышеуказанной взятки, прекращено в связи с деятельным раскаянием.
«В марте 2018 года должностное лицо, о котором идет речь, уволено из органов внутренних дел по самой суровой статье – за утрату доверия. Кроме того, если в ходе судебного разбирательства его вина будет доказана, он будет привлечен еще и к уголовной ответственности. Не остались в стороне за подобное ЧП с личным составом и непосредственные руководители задержанного следователя. Они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным издания, речь идет о следователе Геннадии Львове. Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»), но затем статья была переквалифицирована на более тяжкую.
© «Вечерние Ведомости»
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