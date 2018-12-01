Екатеринбуржца, незаконно зарегистрировавшего 22 мигранта, осудили на полгода строгого режима

12:32 | 4.12.2018

glavnayatema.com

В Екатеринбурге к шести месяцам в колонии строгого режима приговорен местный 40-летний житель Евгений Жуков. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с июля по август 2018 года екатеринбуржец осуществил фиктивную постановку на учет 22 граждан ближнего зарубежья в своей квартире на Сортировке.



«Грубо нарушая миграционное законодательство Российской Федерации, за указанную услугу Жуков получал от каждого мигранта денежное вознаграждение, всего на сумму 4,2 тыс. рублей. В свою очередь, иностранные граждане на основании произведенной Жуковым фиктивной регистрации получали право законного нахождения на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Жуков пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Приговор вынесен с учетом рецидива.