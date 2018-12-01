На Урале перед судом предстанет мужчина, бросивший банку пива в полицейского

12:11 | 4.12.2018

солёнка.рф

В Новоуральске завершено расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемым является 30-летний местный житель.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в августе этого года жители многоквартирного дома пожаловались в полицию на мужчин, которые распивали спиртное у подъезда. Прибыв на место, один из полицейских побежал за нарушителем порядка, пытавшимся скрыться. Тот бросил в сотрудника патрульно-постовой службы пивную бутылку. В результате у полицейского была повреждена верхняя губа.



Отмечается, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, поэтому суд, вероятно, отправит его на принудительное лечение.