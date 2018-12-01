Администрация Екатеринбурга хочет продать «Спецавтобазу» и скандальную «Золушку»

11:53 | 4.12.2018

Администрация Екатеринбурга планирует продать ЕМУП «Спецавтобаза» и ЕМУП «ШБС «Золушка». Предприятия попали в план приватизации. Предполагается, что в 2019 году их преобразуют в ООО, после чего в 2020-2021 годах продадут.



ЕМУП «Спецавтобаза» на данный момент является региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Восточном округе Свердловской области. С деятельностью ЕМУП ШБС «Золушка», обеспечивающего питанием школы Екатеринбурга, связано несколько массовых отравлений детей.



Отметим, что в план приватизации также попали «Уралбиомед», ТД «Железнодорожный» и база «Екатеринбургобщепит».