На Среднем Урале открыли первую ледовую переправу

11:34 | 4.12.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области открыли первую ледовую переправу – она появилась между городом Серовом и деревней Магина на реке Сосьва. Толщина льда - 45 см, грузоподъемность - до 5 тонн.



«Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области провели техническое освидетельствование и дали официальное разрешение на эксплуатацию переправы», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Как рассказала врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области Ирина Каменных, в регионе планируется открыть еще 13 ледовых переправ: в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах (на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура).