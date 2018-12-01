Новости дня
11:25 | 4.12.2018
Департамент информационной политики Свердловской области
Депутаты ЗакСО поддержали введение налоговых преференций для инвесторов в сфере туризма
Налоговые преференции должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Речь идет о 10-летнем льготном периоде налогообложения по налогу на имущество организаций. Также возможно применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Напомним, что 17 июля депутаты ЗакСО одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации».
© «Вечерние Ведомости»
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