Депутаты ЗакСО поддержали введение налоговых преференций для инвесторов в сфере туризма

11:25 | 4.12.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали пакет изменений в региональное законодательство по предоставлению льготных условий налогообложения для компаний, реализующих инвестиционные проекты в сфере туризма. Это коснется в том числе резидентов будущего туристического кластера «Гора Белая».



Налоговые преференции должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Речь идет о 10-летнем льготном периоде налогообложения по налогу на имущество организаций. Также возможно применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.



Напомним, что 17 июля депутаты ЗакСО одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации».