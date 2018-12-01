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11:00 | 4.12.2018

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo

В ночь на 4 декабря на улице Завокзальной в Екатеринбурге произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и такси Volkswagen Polo.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло в 23:50 на улице Завокзальной, 13. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде на встречную полосу допустил лобовое столкновение. В аварии пострадали два человека. Водитель ВАЗа, стаж вождения у которого восемь лет, госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами. Второй пострадавший, пассажир автомобиля Volkswagen, госпитализирован с травмой головы.

Стоит отметить, что водитель ВАЗа, устроивший ДТП, ранее шестнадцать раз привлекался к административной ответственности, а прошедшей ночью пытался уйти от погони ГИБДД. Погоня началась ещё на проспекте Космонавтов, там водитель ВАЗ-2110 не выполнил требование остановиться. Всё закончилось на Завокзальной, где он выехал на встречную полосу и протаранил такси.

Кроме того, по словам водителя такси, рулевой «десятки» был пьян.

В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo

В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo

В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo

В Екатеринбурге водитель ВАЗа, уходя от погони, совершил лобовой таран Volkswagen Polo

© «Вечерние Ведомости»

 


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