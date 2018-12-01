В Екатеринбурге на улице Альпинистов погиб водитель КамАЗа

10:43 | 4.12.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Альпинистов, ремонтируя свою машину, погиб водитель КамАЗа.



Как сообщает служба спасения «СОВА», мужчина ремонтировал тормозную систему самосвала, когда по неизвестной причине машина покатилась и наехала на водителя. Пострадавший от полученных травм погиб на месте происшествия.



«Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины у одного из домов по улице Альпинистов. По предварительным данным, мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения в результате самопроизвольного наезда на него грузового автомобиля. В настоящее время следователь СКР находится на месте происшествия, проводится осмотр», - прокомментировали в следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга.