В Свердловской области разыскивается без вести пропавшая женщина

10:28 | 4.12.2018

Разыскиваемая Жидкова Елена Григорьевна

В Свердловской области разыскивается без вести пропавшая жительница города Волчанска Жидкова Елена Григорьевна 1969 года рождения, которая 24 ноября ушла из дома в Волчанске и чье местонахождение до настоящего времени не известно.



Приметы Жидковой Е.Г.: рост около 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темные, короткие, глаза темные, губы тонкие.



Была одета: болоньевая куртка светло-серого цвета с меховым воротником, джинсы черного цвета, шапка серого цвета, цветная шерстяная кофта, ботинки черного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении Жидковой Е.Г., просьба сообщить по телефонам отдела полиции Краснотурьинска: 8 (34383) 3-34-33 – отдел уголовного розыска, 8 (34383) 3-40-79 – дежурная часть.