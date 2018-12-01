Новости дня
10:28 | 4.12.2018
Разыскиваемая Жидкова Елена Григорьевна
В Свердловской области разыскивается без вести пропавшая женщина
Приметы Жидковой Е.Г.: рост около 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темные, короткие, глаза темные, губы тонкие.
Была одета: болоньевая куртка светло-серого цвета с меховым воротником, джинсы черного цвета, шапка серого цвета, цветная шерстяная кофта, ботинки черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Жидковой Е.Г., просьба сообщить по телефонам отдела полиции Краснотурьинска: 8 (34383) 3-34-33 – отдел уголовного розыска, 8 (34383) 3-40-79 – дежурная часть.
© «Вечерние Ведомости»
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