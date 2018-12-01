В результате падения дельтаплана под Нижним Тагилом погиб пилот

10:07 | 4.12.2018

Фото: reaa.ru

В районе посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом в результате падения легкомоторного дельтаплана «Апогей» погиб пилот, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал РЕН ТВ.



Известно, что во время падения дельтаплана кроме пилота на нём находился пассажир, который получил травмы и был доставлен в больницу.



Обстоятельства лётного происшествия устанавливаются.