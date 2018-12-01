Синоптики предупреждают свердловчан о смоге

10:00 | 4.12.2018

oblgazeta.ru

В Свердловской области объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности из-за смога. По данным синоптиков, с 20 часов 3 декабря до 20 часов 8 декабря на Среднем Урале ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.