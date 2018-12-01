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09:47 | 4.12.2018

anapa.media

Екатеринбурженке, не платившей дочерям алименты, дали 100 часов обязательных работ

В Верх-Исетском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга находится исполнительное производство о взыскании алиментов с женщины, лишённой родительских прав в отношении двух дочерей. При этом у екатеринбурженки имеется еще двое детей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, задолженность составляет 25 тысяч рублей. Женщина отказывается платить и не трудоустраивается.

Судебный пристав составил на алиментщицу протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого суд назначил женщине 100 часов обязательных работ.

«В случае уклонения от работы наказание будет заменено более тяжелой мерой (арест)», – отмечают в пресс-службе регионального УФССП.

© «Вечерние Ведомости»

 


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