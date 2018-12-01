Жительница Свердловской области чуть не лишилась груди в солярии

23:03 | 3.12.2018

Фото: mygazeta.com

Жительница Верхней Салды чуть не лишилась груди в солярии: клиентка салона красоты «Нефертити» получила серьёзные ожоги молочных желёз из-за неисправности аппаратуры салона.



Через некоторое время после завершения процедуры облучения женщина почувствовала жжение в груди, на которой впоследствии появились волдыри. Врачи диагностировали инфицированный ожог молочных желёз.



После длительного лечения клиентка через суд потребовала с салона 300 тысяч рублей — 200 тысяч в качестве возмещения материального ущерба, ещё 100 в качестве моральной компенсации. Однако вместо этого получила всего 75 тысяч 300 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.



«Решением Верхнесалдинского районного суда исковые требования были удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя взыскано 75,3 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Решение Верхнесалдинского районного суда оставлено без изменения», — говорится в сообщении.



Кстати, сам ответчик даже перед судом не отчитался о сроках эксплуатации оборудования.



"Ответчиком не были представлены в суд письменные доказательства о сроке эксплуатации ультрафиолетовых ламп, журнал учета замены ламп в салоне не велся. Информация об очередной замене должна быть доступна посетителям солярия и располагаться на видном месте. Кроме того, посетителей обязаны ознакомить с памяткой, содержащей информацию о правилах поведения в солярии, противопоказаниях к процедуре, канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения", — отмечается в сообщении областного суда