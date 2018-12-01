Геи и лесбиянки Екатеринбурга пожаловались в полицию на гомофобов после выставки детских работ на тему толерантности

22:12 | 3.12.2018

Фото: группа школы №115

Активисты Ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге обратились в «Центр Э» При МВД России после резких высказываний интернет-пользователей о выставке школьных работ, посвящённых теме толерантного отношения к гомосексуалам.



В двух своих обращениях активисты попросили организовать проверку по факту разжигания ненависти. Это случилось после того, как общественности стало известно о прошедшей в конце ноября выставке детских работ, посвящённых теме ЛГБТ. В Сеть попали фотографии работ учащихся школы школы №115, и многие интернет-пользователи, как водится, призыв к равноправию сексуальных ориентаций не оценили. По словам официального представителя Ресурсного центра Аллы Чикинды, в интернете после скандала с екатеринбургскими школьниками появились ненавистные комментарии в адрес тех учащихся, которые нарисовали в своих рисунках радугу и однополые пары.



«Сейчас мы видим, что гомофобно настроенные граждане проявляют агрессию к детям и взрослым, которые не настроены агрессивно по отношению к ЛГБТ. Мы считаем, что проявления ненависти неприемлемы в отношении любой социальной группы. И мы надеемся, что в этот раз официальные органы нас услышат и проблему, наконец, начнут решать»,— заявила Анна Чикинда.



Как пояснил изданию уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, инициаторами мероприятия выступили старшеклассники, а учителя поддержали данный конкурс. В рамках недели толерантности учащимся рассказывали про различные этносы и национальности, а в конце недели должны были подвести итоги и обсудить с детьми все полученные ими знания.



Однако признаки пропаганды гомосексуализма были замечены общественной организацией «Уральский родительский комитет» и его руководителем Евгением Жабреевым. В правоохранительные органы было составлено обращение, а в рамках проверки полиция изъяла из школы 17 детских рисунков. После этого в школе началась внутренняя проверка