Фракция «Справедливой России» намерена исключить депутата Колесникова, который назвал журналистов «бестолочами», из думы Екатеринбурга

21:10 | 3.12.2018

Депутата Александра Колесникова, назвавшего журналистов «бестолочами», могут исключить из фракции «Справедливой России» в думе Екатеринбурга. Об этом сообщил источник в партии.



Руководство регионального совета партии уже направило соответствующее обращение во фракцию гордумы с рекомендацией исключить его. Однако председатели законодательного органа ещё не успели отреагировать на обращение.



Напомним, на заседании 27 ноября Александр Колесников назвал журналистов «бестолочами» и предложил им самим платить депутатам за информповоды. Некоторые спикеры гордумы вслед за этим сообщали: после инцидента с Колесниковым проводили воспитательные беседы, но безуспешно.