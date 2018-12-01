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20:29 | 3.12.2018

Фото: rodina.news

Прокуратура Екатеринбурга заступилась за жильцов дома, который хотят снести ради филармонии: заместитель мэра получил официальное предостережение

Прокуратура Екатеринбурга в лице главного прокурора города Светланы Кузнецовой вынесла заместителю мэра уральской столицы Алексею Бирюлину официальное предупреждение: снос дома на Карла Либкнехта, 40, ради строительства нового зала филармонии незаконен. Ведомство не нашло никаких оснований для того, чтобы снести жилой дом сталинской постройки ради культурного учреждения.

Прежде чем вынести соответствующее предупреждение, прокуратура провела проверку соблюдения администрацией жилищного, земельного и градостроительного законодательства и выявила: проект строительства нового здания филармонии на месте сталинского дома был подписан мэрией Екатеринбурга в одностороннем порядке.

Общественные слушания, конечно, состоялись, но по традиции недовольных было меньшинство – всего 60 жильцов дома, который городские власти намерены снести. Поэтому в настоящее время документация по планировке территории не утверждена.

«В целях предупреждения нарушений требований жилищного, земельного, градостроительного законодательства при утверждении документации по планировке территории в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайская – Карла Либкнехта, а также прав граждан, проживающих в вышеуказанном жилом доме, сегодня, 3 декабря 2018 года, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Екатеринбурга.

Надзорные мероприятия прокуратуры продолжаются.

Напомним, проект, разработанный под руководством вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, подразумевает снос жилой пятиэтажки ради строительства второго зала филармонии. Жильцы дома с этим категорически не согласны. Но, как ранее заявили чиновники, вопрос решён и обжалованию не подлежит.

Поддержал решение и министр культуры РФ Владимир Мединский. Дорогостоящий проект разрабатывало известное бюро Zaha Hadid Architects. По версии властей, старое здание филармонии давно не устраивает музыкантов своими возможностями, а жилой дом всё равно пришлось бы сносить из-за его аварийного состояния. Последнее утверждение, кстати, прокуратура официально опровергла: дом 1954 года постройки может простоять еще долгое время, ведь степень его износа составляет даже меньше 30 %.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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