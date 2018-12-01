Почти по да Винчи: Александр Высокинский проведёт с депутатами закрытую встречу и представит новую структуру мэрии

17:56 | 3.12.2018

Фото: znak.com

Неформальную и закрытую встречу с депутатами городской думы проведёт завтра, 4 декабря, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



По словам спикера представительного органа городской власти Игоря Володина, мэр частенько проводит такие встречи, чтобы обсудить накопившиеся и по каким-либо причинам не решённые вопросы.



«Александр Геннадьевич проводит такие встречи частенько. Раз в неделю мы собираемся и обсуждаем вопросы, которые накопились. Он дает разъяснения. Высокинский и по бюджету даст разъяснения, и по структуре администрации», — рассказал Володин.



Завтрашнее мероприятие назначено на 19:00, то есть на время, когда все депутаты обычно освобождаются от основных обязанностей. На встречу традиционно приглашаются все депутаты гордумы без исключений и разделения на «своих» и «чужих».



Повестка этого неформального совещания будет посвящена изменениям в структуре администрации областного центра. О том, какие это будут изменения и в чём они будут заключаться, пока никто не знает.



То, что Екатеринбург ждет реформа районных администраций, было понятно давно. Александр Высокинский заявил об административной реформе в городе практически сразу после своего избрания. Тогда он говорил о расширении полномочий глав районов, которые по факту занимаются лишь небольшим списком проблем благоустройства на своих территориях.



Ещё один вопрос, решения которого депутаты ждут от Высокинского, касается социального блока. В администрации Екатеринбурга до сих пор остается вакантным пост вице-мэра по социальной политике, и народные избранники не без оснований надеются завтра узнать, кто его займет.