В Нижнем Тагиле суд отправил в колонию похитителей стоматолога

17:39 | 3.12.2018

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила сегодня, 3 декабря, вынес приговор двум местным жителям, обвинявшимся в организации похищения группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ст. 126 УК РФ) владельца стоматологической клиники Улугбека Назарова, который более знаком жителям микрорайона Вагонка как Дмитрий Романович.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, Оксане Меньшовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в колонии общего режима, Ахмеду Эльмесову – пять лет колонии. Учитывая, что приговором от 23 июля 2018 года данные граждане уже были осуждены за вымогательство денежных средств с Назарова, по совокупности преступлений Меньшовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, Эльмесову – шесть лет строгого режима.



Напомним, что с апреля 2014 года Улугбек Назаров вынужден был ежемесячно передавать по 10 тысяч рублей, с августа 2014-го по октябрь 2015 года – по 20 тысяч рублей Эльмесову и Меньшовой. По его мнению, у него были реальные основания опасаться осуществления осужденными угроз, исходя из круга их общения. Также потерпевший заявил, что после того, как в ноябре 2015-го – январе 2016 года он отказался передавать им по 40 000 рублей ежемесячно, в отношении него осужденными были приняты меры по организации его помещения в реабилитационный центр «Урал без наркотиков» в поселке Коптяки против его воли и с применением насилия.



По возвращении из центра он вынужден был вновь передавать им деньги в 20-х числах каждого месяца, по 40 000 рублей, таким образом выплатив еще 240 000 рублей. Увидев по телевизору передачу о задержании оперативниками свердловского ОБОП группы вымогателей, которых ранее видел в компании Эльмесова, он обратился в правоохранительные органы с заявлением, в результате чего в августе 2016 года Эльмесов и Меньшова были задержаны. Размер причиненного ему материального ущерба составил 580 000 рублей.



При этом осужденные Меньшова и Эльмесов в ходе следствия подтверждали как групповой совместный характер действий, так и высказывания в адрес потерпевшего различных угроз, в том числе возможных насильственных действий в отношении него и его родственников, а также по повреждению имущества, указывая, что ежемесячные выплаты обеспечат его безопасность и возможность продолжения деятельности его стоматологического кабинета «Екатерина». Осужденные также поясняли, что Назаров реально опасался их угроз, а потому передавал требуемые суммы денег ежемесячно. Указанные обстоятельства Меньшова подтвердила в явке с повинной.



В настоящее время Улугбек Назаров вынужден также судиться с Управлением муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила, чиновники которого расторгли с ним договор аренды того самого помещения стоматологического кабинета, несмотря на то, что заявление о расторжении договора аренды было подано третьим лицом. Стоматолог уже выиграл суд в двух инстанциях, но мэрия каждый раз подавала жалобы на решения, согласно которым расторжение договора аренды было признано недействительным. Ближайшее заседание состоится 28 января в Арбитражном суде Уральского округа.