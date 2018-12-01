Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга за 4 дня поймали больше 70 пьяных водителей

16:15 | 3.12.2018

ГИБДД Екатеринбурга подвела итоги профилактической операции «Безопасная дорога», которая проходила последние несколько дней в уральской столице, в том числе в самых отдаленных районах города. За время тотальной проверки водителей 28 и 29 ноября выявлен 21 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения к ответственности привлечены 23 водителя.



За минувшие субботу и воскресенье госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности уже 29 водителей с признаками опьянения, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.



В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГИБДД остановили Daewoo Nexia, которая двигалась по улице Суходольской. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. После, пытаясь уйти от преследования, водитель свернул на проселочную дорогу в направлении поселка Мичуринский, где экипажу ДПС удалось блокировать преследуемый автомобиль.



Водитель Daewoo был вынужден прижаться к обочине и остановиться. За рулем автомобиля находился 22-летний уроженец одной из среднеазиатских республик с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования задержанный молодой человек отказался. Госавтоинспекторы установили, что водительское удостоверение гражданин никогда не получал. Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу.