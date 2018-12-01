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16:12 | 3.12.2018

Благодаря решению арбитражного суда мусорный коллапс в Екатеринбурге отменяется

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска тюменской компании «Рифей», пытавшейся оспорить результаты конкурса министерства ЖКХ Свердловской области по определению оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Восточном округе, в состав которого входит и Екатеринбург.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель директора ЕМУП «Спецавтобаза», которое выиграло конкурс и стало оператором, Эдуард Мансуров, прокуратура поддержала позицию екатеринбургского муниципального предприятия.

Конечно, «Рифей» может обжаловать это решение, но на сегодняшний день решение суда есть, и оно очень важно для города. Такое решение суда позволит избежать мусорного коллапса, который мог бы грозить столице Урала с 1 января 2019 года.

Напомним, что ранее «Рифей», также через суд, пытался запретить ЕМУП «Спецавтобаза» заключать договоры с жителями города на вывоз мусора. Суд, вставший первоначально на сторону «Рифея» и запретивший ЕМУП «Спецавтобаза» заключать контракты на вывоз мусора, позже изменил своё решение, развязав руки муниципальному предприятию. В настоящий момент можно с уверенностью говорить о том, что 1 января 2019 года мусорного коллапса в Екатеринбурге не случится.

ООО «Компания «Рифей» является региональным оператором в Северном административно-производственном объединении Свердловской области, а также в Курганской области. Кстати, в Кургане компания запрашивала тариф, увеличивавший плату жителей региона за вывоз мусора аж в семь раз, однако власти, к счастью для населения, такой раздутый тариф не согласовали.

© «Вечерние Ведомости»

 


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