В Нижнем Тагиле задержали гадалку, оставившую медсестру без ювелирных украшений

14:53 | 3.12.2018

В Нижнем Тагиле граждане оказали активное содействие полиции в задержании подозреваемой в мошенничестве женщины, которая 28 ноября обманом похитила золотые украшения у медсестры в местной поликлинике. Информацию о розыске предприимчивой особы, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции разместили в СМИ. А накануне поступил звонок от женщины, сообщившей, что у дома на улице Фрунзе находится похожая по приметам дама. По указанному адресу была сразу же направлена группа немедленного реагирования. Пытавшуюся скрыться гипнотизершу очевидцы передали в руки представителям МВД.



Сыщики выяснили, что звонившая в полицию женщина работает в торговом павильоне. Она заметила разыскиваемую цыганку в приметном пуховике, когда та проходила мимо с очередной жертвой. Продавец выбежала на улицу, стала кричать и звать на помощь прохожих, которые в итоге и не позволили гипнотизерше ретироваться. Стражи порядка доставили задержанную в дежурную часть для установления личности, так как никаких документов при ней не имелось.



В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (« Мошенничество»). Потерпевшая уже опознала в подозреваемой свою обидчицу.



«Любительницей чужих драгоценностей оказалась уроженка Вологды 1977 года рождения. По ее показаниям, вместе с мужем и внуком они приехали в Нижний Тагил из Перми, чтобы приобрести здесь жилой дом. Поселились на съемной квартире. Женщина не отрицает, что заходила в поликлинику в поисках работы, что беседовала с медсестрой, но лишь читала той якобы молитвы, дабы все в ее жизни наладилось. Не отрицает она и тот факт, что взяла золотые украшения, только утверждает, что медработник отдала их сама в знак благодарности за оказанную помощь. Пострадавшая до сих пор находится в стрессовом состоянии и уверена, что в тот момент находилась под гипнозом. Она хорошо запомнила руки «целительницы» с французским маникюром, так как та умело проводила ими манипуляции перед глазами. Сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество, сбыть их та не успела. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», - отметил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



У следствия есть основания полагать, что случай в поликлинике – не единственный на счету заезжей гадалки. Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, также могли стать её жертвой, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435)47-71-02 или на линию 02.



Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль раскрытие резонансного преступления.