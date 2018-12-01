Елену Третьякову, раскрывшую махинации в ЕМУП «Золушка», уволили и, судя по всему, лишат жилья

13:09 | 3.12.2018

Фото: предоставлено Еленой Третьяковой

Руководство скандально известного муниципального предприятия «Золушка», пойманное на махинациях при организации детского питания в школах Екатеринбурга, пытается «замести» следы, и продолжает безобразничать.



Заместителя директора ЕМУП ШБС «Золушка» Елену Третьякову, которая раскрыла в интервью агентству «ЕАН» скандальные подробности о деятельности комбината, и рассказала о махинациях при организации муниципальным предприятием питания в школах Екатеринбурга, уволили с работы.



Как рассказала Елена Третьякова изданию «ЕАН», к ней, в сопровождении группы поддержки, пришла исполняющая обязанности директора предприятия Надежда Петрова, и обвинив в порче имущества предложила подписать документы об увольнении.



«Пришла Петрова, как всегда, в сопровождении "группы поддержки" - кадровика и главного бухгалтера Хрущевой, находящейся, между прочим, под следствием. Вменили мне статью о порче какого-то имущества, к которому доступа я не имела. Вывалили на стол документы. Объяснять ничего не стали, лишь сказали: "Распишитесь и можете не приходить"», - рассказала Третьякова журналистам.



Безусловно, что подписывать документы Третьякова не стала, так как считает свое увольнение незаконным.



«По какой статье меня уволили, непонятно. Беспредел – полный. Что хотят, то и творят. Причем творят его люди, замешанные во всех махинациях. Следствие идет, а эти люди ходят, рулят процессом и бюджетными деньгами, входят в комиссии по закупкам и увольнениям. Более того, даже сейчас работают они по тем же схемам, из-за которых и находятся под следствием», - добавила она.



Напомним, в настоящее время в СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело о злоупотреблении руководством ЕМУП ШБС «Золушка» должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а год назад правоохранительными органами задерживалась при получении меченых денег главный бухгалтер «Золушки» Наталья Хрущева. Но, что странно, спустя полгода после задержания, уголовное дело в отношении Хрущёвой было закрыто.



Интересен в сложившейся ситуации ещё один момент, о котором не может не знать руководство муниципального предприятия, и очевидно «бьёт» в ещё одну, болевую для Третьяковой, точку. Увольнение Третьяковой из МУПа тут же оборачивается для неё проблемами с жильем. При увольнении с муниципального предприятия она обязана будет выехать из муниципальной квартиры.



«По условиям договора аренды я обязана освободить квартиру с момента расторжения трудового договора. С сегодняшнего дня я, мой сын и двое маленьких внуков остаемся на улице. Денег у меня нет. Нет жилья. И все это происходит лишь потому, что я предала огласке все махинации, которые творятся у нас на комбинате питания», - сказала Елена Третьякова в завершение беседы с журналистами «ЕАН».



Но сдаваться Третьякова не намерена, она уверена в своей правоте, и будет оспаривать приказ об увольнении в суде.



Отметим, уверенность Третьяковой в том, что её уволили за «болтливость» о «коммерческих тайнах» муниципального предприятия подогревается скорым приходом на предприятие депутатов Екатеринбургской городской думы, которые выразили желание побывать в скандальном МУПе с проверкой, и побеседовать как с руководством, так и с сотрудниками. Опасение того, что она в очередной раз озвучит гостям нелицеприятные факты, о работе предприятия, и привело к её срочному увольнению.