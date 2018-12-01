В Свердловской области ужесточат контроль над вырубкой молодых елей в преддверии Нового года

12:38 | 3.12.2018

Департамент лесного хозяйства Свердловской области начал работать в «предновогоднем» режиме. Как сообщают в ведомстве, в лесничествах будут сформированы мобильные группы для контроля за организациями и частными лицами, ведущими заготовку и перевозку новогодних елей, утверждены маршруты патрулирования для проведения оперативных рейдов с целью выявления незаконных рубщиков молодых елей.



В состав мобильных групп войдут лесные инспектора, сотрудники лесничеств и представители правоохранительных органов. Для проверки законности перевозки молодых елей на автодорогах будут организованы стационарные посты. Информация о выявленных нарушениях требований лесного законодательства будет оперативно направляться в органы внутренних дел и прокуратуры.



«Подготовленная система охраны елей в предновогодний период начнет активно действовать в лесах области с 15 декабря. Это ежегодное мероприятие, в ходе которого работники лесничеств также проводят разъяснительная работу с населением о правилах заготовки новогодних елей и об ответственности за незаконную рубку», - говорит заместитель директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов.