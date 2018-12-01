В администрации Екатеринбурга на одну вакантную должность стало меньше: вице-мэром стал Анатолий Гагарин

11:49 | 3.12.2018

Фото: Накануне.RU

Сегодня, 3 декабря, глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал распоряжение о назначении своим заместителем уральского политолога, ранее занимавшего должность руководителя уральского отделения Фонда развития гражданского общества, Анатолия Гагарина. Представление нового чиновника произошло на сегодняшнем аппаратном заседании под председательством главы Екатеринбурга Александра Высокинского.



Анатолий Гагарин будет отвечать за организацию в городе значимых общероссийских и международных мероприятий и курировать политический и информационный блок. До своей отставки в октябре 2018 года этот пост занимал Сергей Тушин.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, документ о назначении будет размещен на официальном сайте администрации города в самое ближайшее время. Исполнять обязанности руководителя информационно-аналитического департамента продолжит Ольга Котлярова.



Назначение Гагарина на эту должность не стало сюрпризом, это было ожидаемое событие, о котором говорилось ещё за месяц до официального назначения нового вице-мэра.