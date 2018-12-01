В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум наркоторговцам

11:30 | 3.12.2018

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении уроженцев Азербайджана Элтуна Сарыева и Акрама Баширли. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).



Установлено, что Элтун Сарыев и Акрам Баширли в период с января по март 2018 года осуществляли незаконный сбыт наркотиков через мессенджеры по принципу сетевого интернет-магазина посредством системы тайников-закладок. Для этого они арендовали квартиру в Нижнем Тагиле.



В дальнейшем не установленное следствием лицо сообщило Сарыеву и Баширли о местонахождении тайников с наркотическими средствами общей массой не менее 413,53 г, которые подсудимые перенесли в арендованную квартиру, где расфасовали и упаковали наркотики. После чего часть наркотических средств подсудимые разместили в тайниках на территории Кушвы.



Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила назначил Элтуну Сарыеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 80 тыс. рублей. Акраму Баширли назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.