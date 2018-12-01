На станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге найден труп

11:08 | 3.12.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург», соцсеть «ВКонтакте»

Как сообщают жители Екатеринбурга в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», на ступеньках, ведущих к станции метро «Проспект Космонавтов», лежит труп человека. Тело накрыто черной тканью, на месте стоит ограждение и дежурит полицейский.



По сообщениям очевидцев, это пожилой мужчина, по внешнему виду «не бомж и не алкаш», высказываются предположения о том, что человек поскользнулся на ступеньках, в результате чего и погиб. Однако, что произошло на самом деле, неизвестно.



Как сообщил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России Игорь Юдин, к ним информация о произошедшем поступила чуть позже 8 часов утра. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехали следователи СКР. По предварительным данным, смерть мужчины носит некриминальный характер. Более подробную информацию можно будет получить позже.