Суд вынес приговор свердловчанину, до смерти забившему мужчину ножкой от кровати

11:06 | 3.12.2018

Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Корепанова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).



В январе 2018 года обвиняемый совместно со своим братом и его приятелем распивал спиртные напитки. На почве ссоры в состоянии алкогольного опьянения Корепанов нанес приятелю брата металлической ножкой от кровати множественные удары, от которых потерпевший скончался на месте.



С целью сокрытия убийства Корепанов труп приятеля брата спустил в прорубь на реке Пышма, сжег вещи потерпевшего и избавился от орудия преступления.



Тело погибшего было обнаружено лишь спустя 3 месяца. Свою вину в совершении преступления Корепанов в суде не признал, в содеянном не раскаялся.



Талицкий районный суд назначил Ярославу Корепанову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В СУ СК по Свердловской области отмечают, что данное преступление было выявлено и раскрыто в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СКР и полиции, по сообщению о безвестном исчезновении мужчины 1987 г.р. Выйдя на след злоумышленника, сотрудники следственно-оперативной группы получили от него признательные показания и информацию о месте сокрытия тела, где потерпевший и был обнаружен.