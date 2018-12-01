Александр Высокинский вместе со своими замами и главами районов проинспектировал качество уборки улиц Екатеринбурга

Вчера, 2 декабря, глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе со своим первым заместителем Алексеем Кожемяко, замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексеем Бубновым и главами всех семи районов города провёл объезд территорий районов с целью проверки качества уборки улиц от снега.Целью объезда стала не только проверка качества уборки улиц, но и изучение вопроса по совершенствованию технологий уборки улиц города.– Цель объезда – посмотреть несколько районов, чтобы присутствовали все главы администраций районов, чтобы каждый руководитель показал, какие на территории есть технологии, чтобы выбрать лучшие и поделиться опытом. Мы вместе посмотрели, сколько нужно дополнительно людей, коэффициенты использования техники так, чтобы машины работали в две-три смены, а также где есть слабые места с точки зрения ограждений. Это совершенно очевидная вещь, что ограждения являются грязесборниками. Но чтобы все это понять, необходимо выезжать и смотреть на месте. С главами районов мы такие объезды еще продолжим, – сказал Александр Высокинский. – Договорились со специалистами дорожно-эксплуатационных управлений, что мы отдельно попросим посмотреть технологию, чтобы совместить несколько операций в одном механизме. Мы готовы финансировать эти исследования, эти разработки, чтобы это сделали наши специалисты, тогда это будет эффективно работать, – добавил глава Екатеринбурга.Стоит отметить, что работавшие в городе в ночь на воскресенье 285 единиц уборочной техники и 143 дорожных рабочих убрали с улиц города свыше 4 тысяч 800 тонн снега. Кроме того, для предотвращения гололеда на проезжих частях было использовано 68 тонн противогололедного материала, а для обработки тротуаров – 24 тонны мелкофракционного щебня.