Крупный пожар случился прошедшей ночью в Берёзовском: горела пилорама

Крупный пожар в здании пилорамы на улице 124-й Квартал в Берёзовском произошёл прошедшей ночью. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 01:11. К месту возгорания выехали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений МЧС.Для координации действий на месте пожара был развёрнут штаб пожаротушения.Несмотря на опасность быстрого распространения огня в связи с большим количеством горючих материалов, благодаря быстрой и слаженной работе огнеборцев огонь на площади 600 кв. м был локализован буквально в течение 40 минут. В 02:55 пожарные полностью справились с открытым горением. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 06:27, после чего пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации.Пострадавших в результате пожара нет. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели.