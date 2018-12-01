Руководство строительного предприятия в Нижнем Тагиле попало под уголовку

09:54 | 3.12.2018

В Нижнем Тагиле по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на строительном предприятии ЗАО «Трест 88».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с марта 2018 года по сентябрь 2018 года на ЗАО «Трест 88» несвоевременно и не в полном объеме выплачивалась заработная плата, что привело к формированию задолженности перед 49 работниками на сумму свыше 4,9 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Директору ЗАО «Трест 88» были объявлены предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав граждан, внесены представления с требованиями погашения задолженности по зарплате. В целях взыскания задолженности прокуратура направила заявления о вынесении судебного приказа, которые рассмотрены и удовлетворены.



Кроме того, в отношении руководителя предприятия прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), по результатам рассмотрения которого, руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.



К концу ноября руководство предприятия частично погасило задолженность по заработной плате на сумму свыше 4,2 млн. рублей.



По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации)».



Согласно сайту ЗАО «Трест 88» за последние 4 года объем освоенных строительно-монтажных работ компании составил 4,2 млрд. рублей. Среди заказчиков предприятия – администрация Верхней Салды, «УВЗ», Управление капитального строительства Нижнего Тагила.