В Серове подозреваемого в краже электрокабеля помогла задержать полицейская овчарка

17:10 | 2.12.2018

Фото: полиция Серова

В Серове полицейская овчарка помогла найти подозреваемого в хищении почти ста метров электрического кабеля. Им оказался ранее судимый за кражу серовчанин.



По версии следствия, мужчина возвращался домой и на улице Типографская решил похитить кабель, после чего сдать его в пункт приёма металлического лома. Однако план не сработал, и его задержали сотрудники полиции.



О пропаже заявил представитель компании, в чьей собственности находится электрокабель. Потерпевший подал иск о возмещении ущерба.



По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.